Израиль принял предложение Уиткоффа о прекращении огня в Газе

Сообщается, что ХАМАС еще не дал ответ, но якобы намерен отказаться от предложения

Биньямин Нетаньяху (Фото: ЕРА/RONEN ZVULUN)

Израиль принял план спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа по прекращению огня в секторе Газа и обмену пленными. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает Anadolu Ajansı со ссылкой на заявление его офиса.

"Израиль принимает новый план Уиткоффа", – сказал Нетаньяху во время встречи с семьями израильских заложников в секторе Газа.

В то же время боевики ХАМАС 29 мая подтвердили, что также получили от посредников новое предложение о прекращении огня в Газе и обмене пленными. Его сейчас рассматривают.

В то же время журналист Axios Барак Равид со ссылкой на собственных осведомителей сообщил, что ХАМАС "не удовлетворен новым предложением" США и считает, что оно изменилось в пользу Израиля.

По словам собеседника, в предложении нет четких гарантий США того, что временное прекращение огня приведет к постоянному. Также нет гарантий того, что если переговоры о перемирии продлятся больше 60 дней, то прекращение огня также будет продолжено.

"Высокопоставленный израильский чиновник сказал мне, что, по оценке израильских разведывательных служб, ХАМАС намерен отклонить предложение", – сообщил Равид.