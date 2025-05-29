Израиль принял предложение Уиткоффа о прекращении огня в Газе
Израиль принял план спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа по прекращению огня в секторе Газа и обмену пленными. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает Anadolu Ajansı со ссылкой на заявление его офиса.
"Израиль принимает новый план Уиткоффа", – сказал Нетаньяху во время встречи с семьями израильских заложников в секторе Газа.
В то же время боевики ХАМАС 29 мая подтвердили, что также получили от посредников новое предложение о прекращении огня в Газе и обмене пленными. Его сейчас рассматривают.
В то же время журналист Axios Барак Равид со ссылкой на собственных осведомителей сообщил, что ХАМАС "не удовлетворен новым предложением" США и считает, что оно изменилось в пользу Израиля.
По словам собеседника, в предложении нет четких гарантий США того, что временное прекращение огня приведет к постоянному. Также нет гарантий того, что если переговоры о перемирии продлятся больше 60 дней, то прекращение огня также будет продолжено.
"Высокопоставленный израильский чиновник сказал мне, что, по оценке израильских разведывательных служб, ХАМАС намерен отклонить предложение", – сообщил Равид.
- 5 мая 2025 года кабинет Нетаньяху проголосовал за усиление наступления на ХАМАС в Газе вплоть до захвата всего анклава и удержания его территорий.
- 20 мая Канада, Великобритания и Франция осудили расширение военных операций Израиля в секторе Газа и призвали разрешить доставку гуманитарной помощи.
- 21 мая премьер Израиля назвал условия, при которых готов завершить войну в секторе Газа.
- 28 мая Нетаньяху заявил о ликвидации главаря ХАМАС Мохаммеда Синвара в Газе.