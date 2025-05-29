Ізраїль прийняв пропозицію Віткоффа про припинення вогню в Газі

Повідомляється, що ХАМАС ще не дав відповіді, але нібито має намір відмовитися від пропозиції

Беньямін Нетаньягу (Фото: ЕРА/RONEN ZVULUN)

Ізраїль ухвалив план спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа щодо припинення вогню в секторі Гази та обміну полоненими. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу, повідомляє Anadolu Ajansı з посиланням на заяву його офісу.

"Ізраїль приймає новий план Віткоффа", – сказав Нетаньягу під час зустрічі з сім'ями ізраїльських заручників у секторі Гази.

Водночас бойовики ХАМАС 29 травня підтвердили, що також отримали від посередників нову пропозицію про припинення вогню в Газі та обмін полоненими. Її зараз розглядають.

Водночас журналіст Axios Барак Равід з посиланням на власних інформаторів повідомив, що ХАМАС "не задоволений новою пропозицією" США і вважає, що вона змінилася на користь Ізраїлю.

За словами співрозмовника, у пропозиції немає чітких гарантій США щодо того, що тимчасове припинення вогню призведе до постійного. Також немає гарантій того, що якщо переговори про перемир'я продовжаться понад 60 днів, то припинення вогню також буде продовжено.

"Високопоставлений ізраїльський чиновник сказав мені, що, за оцінкою ізраїльських розвідувальних служб, ХАМАС має намір відхилити пропозицію", – повідомив Равід.