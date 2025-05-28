Нетаньягу заявив про ліквідацію ватажка ХАМАС Мохаммеда Сінвара
Ізраїль, ймовірно, ліквідував ватажка ХАМАС у Газі Мохаммеда Сінвара, молодшого брата загиблого торік лідера угруповання Ях'ї Сінвара. Про це повідомив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, цитує агентство Reuters.
За його словами, Сінвар загинув унаслідок авіаудару по лікарні у секторі Гази на початку травня.
"Ми ліквідували Мохаммеда Дейфа, (Ісмаїла) Ганію, Ях'ю Сінвара та Мохаммеда Сінвара", – заявив Нетаньягу під час виступу в парламенті Ізраїлю.
"За останні два дні ми зробили різкий поворот до повного розгрому ХАМАС", – сказав він, додавши, що Ізраїль також "бере під контроль розподіл продовольства", маючи на увазі нову систему розподілу допомоги в секторі Гази.
ХАМАС ще не підтвердив смерть Сінвара-старшого.
Журналісти зазначили, що він був висунутий у вищі лави угрупування минулого року після того, як Ізраїль ліквідував його брата Ях'ю.
- У жовтні 2024 року військові Армії оборони Ізраїлю ліквідували у секторі Гази трьох терористів, одним із них був лідер ХАМАС Ях'я Сінвар.
- 5 травня 2025 року кабінет Нетаньягу проголосував за посилення наступу проти ХАМАС у Газі аж до захоплення всього анклаву й утримання його територій.
- 19 травня через кілька годин після того, як військові оголосили про початок нової наземної операції, офіс Нетаньягу заявив, що Ізраїль дозволив ввезення до Гази "базової кількості їжі", щоб запобігти "кризі голоду".