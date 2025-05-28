Нетаньяху заявил о ликвидации главаря ХАМАС Мохаммеда Синвара

ХАМАС пока не подтвердил смерть своего предводителя

Биньямин Нетаньяху (Фото: Ronen Zvulun/EPA)

Израиль, вероятно, ликвидировал главаря ХАМАС в Газе Мохаммеда Синвара, младшего брата погибшего в прошлом году лидера группировки Яхьи Синвара. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, цитирует агентство Reuters.

По его словам, Синвар погиб в результате авиаудара по больнице в секторе Газа в начале мая.

"Мы ликвидировали Мохаммеда Дейфа, (Исмаила) Ханию, Яхью Синвара и Мохаммеда Синвара", – заявил Нетаньяху во время выступления в парламенте Израиля.

"За последние два дня мы совершили резкий поворот к полному разгрому ХАМАС", – сказал он, добавив, что Израиль также "берет под контроль распределение продовольствия", имея в виду новую систему распределения помощи в секторе Газа.

ХАМАС еще не подтвердил смерть Синвара-старшего.

Журналисты отметили, что он был выдвинут в высшие ряды группировки в прошлом году после того, как Израиль ликвидировал его брата Яхью.

В октябре 2024 года военные Армии обороны Израиля ликвидировали в секторе Газа трех террористов, одним из них был лидер ХАМАС Яхья Синвар.

5 мая 2025 года кабинет Нетаньяху проголосовал за усиление наступления против ХАМАС в Газе вплоть до захвата всего анклава и удержания его территорий.

19 мая через несколько часов после того, как военные объявили о начале новой наземной операции, офис Нетаньяху заявил, что Израиль разрешил ввоз в Газу "базового количества пищи", чтобы предотвратить "кризис голода".