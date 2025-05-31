Мерц та Трамп вперше зустрінуться у Вашингтоні
У четвер, 5 червня, німецький канцлер Фрідріх Мерц вирушить до Вашингтону на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, передає газета Spiegel.
Перша особиста зустріч двох політиків відбудеться у Білому домі.
Під час інавгураційного візиту Мерц та Трамп, зокрема, обговорюватимуть війну Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході та торговельну політику (мита).
- 29 травня Мерц відреагував на слова віцепрезидента США Венса, який під час Мюнхенської конференції у лютому критикував підхід ЄС до свободи слова й запитував європейців, що вони захищають.
- У відповідь німецький канцлер заявив, що Європа готова боротися, якщо це буде необхідно, за свої основні цінності свободи й демократії.
- Також Мерц у своїй промові сказав, що Європа не хоче ескалації тарифної суперечки зі США, котра зашкодить обом сторонам.