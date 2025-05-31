Мерц та Трамп вперше зустрінуться у Вашингтоні
Фрідріх Мерц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

У четвер, 5 червня, німецький канцлер Фрідріх Мерц вирушить до Вашингтону на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, передає газета Spiegel.

Перша особиста зустріч двох політиків відбудеться у Білому домі.

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Під час інавгураційного візиту Мерц та Трамп, зокрема, обговорюватимуть війну Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході та торговельну політику (мита).

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Німеччинадональд трампФрідріх Мерц