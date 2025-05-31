Мерц та Трамп вперше зустрінуться у Вашингтоні

Серед тем – війна Росії проти України, ситуація на Близькому Сході та мита

Фрідріх Мерц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

У четвер, 5 червня, німецький канцлер Фрідріх Мерц вирушить до Вашингтону на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, передає газета Spiegel.

Перша особиста зустріч двох політиків відбудеться у Білому домі.

Під час інавгураційного візиту Мерц та Трамп, зокрема, обговорюватимуть війну Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході та торговельну політику (мита).