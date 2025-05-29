Мерц відповів Венсу, що європейці відстоюють разом
Фрідріх Мерц (Фото: Thilo Schmuelgen/EPA)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа готова боротися, якщо це буде необхідно, за свої основні цінності свободи й демократії, що є прямою відповіддю на неодноразову критику адміністрації президента США Дональда Трампа щодо Євросоюзу. З відповідною заявою німецький канцлер виступив на церемонії вручення президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн премії імені Карла Великого, цитує агентство Reuters.

Мерц у своїй промові сказав, що Європа не хоче ескалації тарифної суперечки зі Сполученими Штатами, яка зашкодить обом сторонам.

Також він згадав промову віцепрезидента США Джей Ді Венса в Мюнхені в лютому, в якій американський політик розкритикував Європу, заявивши, що вона зіткнулася з "внутрішньою загрозою" і що свобода слова "відступає".

Зауваження Мерца прозвучали через день після того, як США заявили, що запровадять візові заборони для іноземців, які "цензурують американців".

"Венс поставив перед нами це питання по-своєму у Мюнхені на початку року: що ми, європейці, захищаємо разом? Що ми відстоюємо разом? Пані та панове, у нас немає простої відповіді на це питання", – заявив німецький канцлер.

За його словами, у Європи є найсильніша і найкраща відповідь, яку тільки можна собі уявити.

"Ми в Європі відстоюємо те, що ми – протягом століть, через незліченні невдачі й катастрофи – що ми задумали, розвинули, досягли й за що боролися разом: а саме, переконаність у тому, що свобода й демократія гідні того, щоб рішуче відстоювати їх і, якщо необхідно, боротися за їх збереження", – продовжив політик.

  • 14 лютого 2025 року віцепрезидент США виступив із промовою на Мюнхенській безпековій конференції. Зокрема, він порадив Європі "терпіти" американського бізнесмена Ілона Маска і сказав, що найбільшою загрозою для США є не Росія чи Китай, а "відхід Європи від основних цінностей, які поділяють і США".
  • Рютте назвав промову Венса на Мюнхенській безпековій конференції "філософською" та закликав європейські країни збільшити витрати на оборону.
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