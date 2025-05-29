Мерц ответил Вэнсу, что европейцы отстаивают вместе

Свобода и демократия достойны того, чтобы решительно отстаивать их и, если необходимо, бороться за их сохранение, заявил канцлер ФРГ

Фридрих Мерц (Фото: Thilo Schmuelgen/EPA)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова бороться, если это будет необходимо, за свои основные ценности свободы и демократии, что является прямым ответом на неоднократную критику администрации президента США Дональда Трампа по отношению к Евросоюзу. С соответствующим заявлением немецкий канцлер выступил на церемонии вручения президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премии имени Карла Великого, цитирует агентство Reuters.

Мерц в своей речи сказал, что Европа не хочет эскалации тарифного спора с Соединенными Штатами, который навредит обеим сторонам.

Также он упомянул речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене в феврале, в которой американский политик раскритиковал Европу, заявив, что она столкнулась с "внутренней угрозой" и что свобода слова "отступает".

Замечания Мерца прозвучали через день после того, как США заявили, что будут введены визовые запреты для иностранцев, которые "подвергают цензуре американцев".

"Вэнс поставил перед нами этот вопрос по-своему в Мюнхене в начале года: что мы, европейцы, защищаем вместе? Что мы отстаиваем вместе? Дамы и господа, у нас нет простого ответа на этот вопрос", – заявил немецкий канцлер.

По его словам, у Европы есть самый сильный и лучший ответ, что только можно себе представить.

"Мы в Европе отстаиваем то, что мы – на протяжении веков, через бесчисленные неудачи и катастрофы – что мы задумали, развили, достигли и за что боролись вместе: а именно, убежденность в том, что свобода и демократия достойны того, чтобы решительно отстаивать их и, если необходимо, бороться за их сохранение", – продолжил политик.

14 февраля 2025 года вице-президент США выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, он посоветовал Европе "терпеть" американского бизнесмена Илона Маска и сказал, что наибольшей угрозой для США является не Россия или Китай, а "уход Европы от основных ценностей, разделяеміх и США".

Рютте назвал речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности "философской" и призвал европейские страны увеличить расходы на оборону.