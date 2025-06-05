Мерц зустрівся з Трампом у Вашингтоні – відео

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп зустрів у Білому домі німецького канцлера Фрідріха Мерца, вони обговорять російсько-українську війну. Про це повідомляє Sky News.

Раніше журналісти DW писали, що серед питань, які обговорюватимуть Трамп і Мерц, будуть війна Росії проти України, відповідь НАТО на зовнішні загрози, а також митні конфлікти між Європою та США.

Канцлер Німеччини підкреслив, що під час свого візиту до Вашингтона він не буде "просити", а твердо захищатиме інтереси Європи.

Крім того, за даними речника уряду ФРН, Мерц наполягатиме на "справедливому припиненні вогню" в Україні під час своєї першої особистої зустрічі з Трампом.

Da isser – Merz bei Trump – Die Ankunft pic.twitter.com/2UVbEwbZ22 — Mathias_M (@matze2001) June 5, 2025

22 травня Мерц під час візиту до Литви назвав чотири основні аспекти, яких мають дотримуватися західні лідери у підтримці України на тлі переговорів про мир.

31 травня повідомлялося, що Мерц вирушить до Вашингтона на свою першу зустріч з Трампом.