Мерц зустрівся з Трампом у Вашингтоні – відео
Президент США Дональд Трамп зустрів у Білому домі німецького канцлера Фрідріха Мерца, вони обговорять російсько-українську війну. Про це повідомляє Sky News.
Раніше журналісти DW писали, що серед питань, які обговорюватимуть Трамп і Мерц, будуть війна Росії проти України, відповідь НАТО на зовнішні загрози, а також митні конфлікти між Європою та США.
Канцлер Німеччини підкреслив, що під час свого візиту до Вашингтона він не буде "просити", а твердо захищатиме інтереси Європи.
Крім того, за даними речника уряду ФРН, Мерц наполягатиме на "справедливому припиненні вогню" в Україні під час своєї першої особистої зустрічі з Трампом.
Da isser – Merz bei Trump – Die Ankunft pic.twitter.com/2UVbEwbZ22— Mathias_M (@matze2001) June 5, 2025
- 22 травня Мерц під час візиту до Литви назвав чотири основні аспекти, яких мають дотримуватися західні лідери у підтримці України на тлі переговорів про мир.
- 31 травня повідомлялося, що Мерц вирушить до Вашингтона на свою першу зустріч з Трампом.