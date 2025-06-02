Мерц під час першої зустрічі з Трампом говоритиме про припинення вогню

Фрідріх Мерц (Фото: Toms Kalnins/EPA)

У четвер, 5 червня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проведе першу особисту зустріч з американським президентом Дональдом Трампом. Серед тем перемовин – припинення вогню в Україні. Про це повідомила британська газета The Guardian із посиланням на речника уряду ФРН.

За його словами, Мерц наполягатиме на "справедливому припиненні вогню" в Україні під час своєї першої особистої зустрічі з Трампом у Вашингтоні в четвер.

Медіа нагадало, що канцлер Німеччини пообіцяв поставити непохитну підтримку України в основу свого уряду на тлі постійних занепокоєнь щодо зобов'язань США у сфері безпеки перед Європою.

"Цілі уряду чіткі, і канцлер зробить усе можливе, щоб лобіювати перед президентом США справедливе припинення вогню, зокрема з погрозою санкцій", – наголосив речник німецького уряду.

22 травня Мерц під час візиту до Литви назвав чотири основні аспекти, яких мають дотримуватися західні лідери у підтримці України на тлі переговорів про мир.

31 травня повідомлялося, що Мерц вирушить до Вашингтона на свою першу зустріч з Трампом.