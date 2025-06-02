Мерц во время первой встречи с Трампом будет говорить о прекращении огня

Фридрих Мерц (Фото: Toms Kalnins/EPA)

В четверг, 5 июня, канцлер Германии Фридрих Мерц проведет первую личную встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Среди тем переговоров – прекращение огня в Украине. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на спикера правительства ФРГ.

По его словам, Мерц будет настаивать на "справедливом прекращении огня" в Украине во время своей первой личной встречи с Трампом в Вашингтоне в четверг.

Медиа напомнило, что канцлер Германии пообещал поставить непоколебимую поддержку Украины в основу своего правительства на фоне постоянных беспокойств по поводу обязательств США в сфере безопасности перед Европой.

"Цели правительства четкие, и канцлер сделает все возможное, чтобы лоббировать перед президентом США справедливое прекращение огня, в том числе с угрозой санкций", – подчеркнул представитель немецкого правительства.

22 мая Мерц во время визита в Литву назвал четыре основных аспекта, которых должны придерживаться западные лидеры в поддержке Украины на фоне переговоров о мире.

31 мая сообщалось, что Мерц отправится в Вашингтон на свою первую встречу с Трампом.