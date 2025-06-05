Трамп вперше поговорив з Сі Цзіньпіном після повернення до Білого дому

Україну, Росію та Іран не обговорювали

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін (Ілюстративне фото 2017 року: ROMAN PILIPEY / EPA)

Президент США Дональд Трамп вперше після вступу на посаду поговорив телефоном з очільником Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Про це повідомила пекінська державна інформагенція Сіньхуа. Згодом очільник Штатів заявив, що розмова була зосереджена на питаннях торгівлі.

За китайськими даними, розмова між Сі Цзіньпіном та Трампом відбулась на прохання президента США.

Інших подробиць Сіньхуа не наводить. Глава Штатів поки не коментував дзвінок.

"Мені подобається президент Китаю Сі Цзіньпін, завжди подобався і завжди буде подобатися, але він ДУЖЕ ЖОРСТКИЙ, І З НИМ НАДЗВИЧАЙНО ВАЖКО ДОМОВИТИСЯ!!!" – написав Трамп напередодні, 4 червня, у своїй соцмережі Truth Social.

ДОПОВНЕНО. Трамп назвав дзвінок "дуже хорошим", під час нього політики обговорили "деякі тонкощі" нещодавно укладеної торговельної угоди між Вашингтоном та Пекіном.

Спілкування тривало близько 1,5 години та завершилося "дуже позитивно" для обох сторін, зазначив глава США.

Основні тези політика:

→ розмова була майже повністю зосереджена на питаннях торгівлі – Україну, Росію та Іран не обговорювали;

→ "Більше не повинно бути жодних питань, враховуючи складність продукції з рідкісноземельних ресурсів (зокрема, йдеться про мікроелектроніку. – Ред.)";

→ відповідні команди США та Китаю "невдовзі зустрінуться" щодо торговельних питань – Вашингтон представлятимуть міністри фінансів і торгівлі Скотт Бессент та Говард Лутнік й торговельний представник Штатів Джеймісон Грір;

→ Сі Цзіньпін запросив Трампа і першу леді Меланію відвідати Китай, глава Штатів відповів взаємністю: "Як президенти двох великих держав, ми обидва з нетерпінням чекаємо на цю поїздку".

2 червня Китай звинуватив США в "серйозному порушенні" торговельного перемир'я і пообіцяв вжити рішучих заходів для захисту своїх інтересів.

4 червня американський законодавець Грем, який просуває у Сенаті США законопроєкт про додаткові санкції проти Росії, закликав Китай допомогти Україні, якщо він хоче уникнути 500-відсоткових мит.