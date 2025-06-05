Трамп и Си Цзиньпин имели телефонный разговор

Разговор состоялся по просьбе главы Штатов, заявляют в Пекине

Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Иллюстративное фото 2017 года: ROMAN PILIPEY / EPA)

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с главой Китайской народной республики Си Цзиньпином. Об этом сообщило пекинское государственное информагентство Синьхуа.

По китайским данным, разговор между Си Цзиньпином и Трампом состоялся по просьбе президента США.

Других подробностей Синьхуа не приводит. Глава Штатов пока не комментировал звонок.

"Мне нравится президент Китая Си Цзиньпин, всегда нравился и всегда будет нравиться, но он ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЙ, И С НИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ТРУДНО ДОГОВОРИТЬСЯ!!!" – написал Трамп накануне, 4 июня, в своей соцсети Truth Social.

2 июня Китай обвинил США в "серьезном нарушении" торгового перемирия и пообещал принять решительные меры для защиты своих интересов.

4 июня американский политик Грэм, продвигающий в Сенате США законопроект о дополнительных санкциях против России, призвал Китай помочь Украине, если он хочет избежать 500-процентных пошлин.