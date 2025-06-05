Мерц напомнил Трампу о Второй мировой и призвал остановить войну в Украине

Канцлер Германии заявил, что рассчитывает на усиление давления на Россию со стороны Соединенных Штатов

Фридрих Мерц (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Соединенные Штаты призвал президента США Дональда Трампа поддержать Европу в стремлении остановить российско-украинскую войну и усилить давление на Россию. Об этом он сказал на совместном брифинге президентов в Белом доме.

Мерц заявил, что приехал в Соединенные Штаты, в том числе, и для того, чтобы поговорить "о мерах и инструментах для завершения этой ужасной войны".

Он напомнил Трампу о годовщине высадки союзников в Нормандии 1944 года и провел параллели с войной в Украине.

"Позвольте мне напомнить, что завтра у нас 6 июня. Это годовщина "Дня Д", когда американцы завершили войну в Европе. Это было освобождение моей страны, которая была под влиянием нацистов. И мы знаем, что мы вам должны. Но именно поэтому я говорю, что Америка снова имеет очень сильную позицию, чтобы прекратить и эту войну" – сказал канцлер Германии.

Он призвал Трампа обсудить то, что Европа и США могут сделать вместе.

"Вы знаете, что мы поддержали Украину и что мы стремимся к большему давлению на Россию. Европейский Союз это сделал, и мы должны об этом поговорить", – призвал Мерц.