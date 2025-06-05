Мерц нагадав Трампу про Другу світову та закликав зупинити війну в Україні
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Сполучених Штатів закликав президента США Дональда Трампа підтримати Європу у прагненні зупинити російсько-українську війну та посилити тиск на Росію. Про це він сказав на спільному брифінгу президентів у Білому домі.
Мерц заявив, що приїхав до Сполучених Штатів, зокрема, й для того, щоб поговорити "про заходи та інструменти для завершення цієї жахливої війни".
Він нагадав Трампу про річницю висадки союзників у Нормандії 1944 року та провів паралелі з війною в Україні.
"Дозвольте мені нагадати, що завтра у нас 6 червня. Це річниця "Дня Д", коли американці завершили війну в Європі. Це було звільнення моєї країни, що була під впливом нацистів. І ми знаємо, що ми вам винні. Але саме тому я кажу, що Америка знову має дуже сильну позицію, щоб припинити й цю війну", – сказав канцлер Німеччини.
Він закликав Трампа обговорити те, що Європа та США можуть зробити разом.
"Ви знаєте, що ми підтримали Україну і що ми прагнемо більшого тиску на Росію. Європейський Союз це зробив, і ми повинні про це поговорити",– закликав Мерц.
- 5 червня Мерц перебував зі своїм першим візитом у США на посаді канцлера.
- Під час зустрічі з Мерцом Трамп заявив, що не є другом російському диктатору Путіну. Водночас він наголосив, що стоїть на боці України.