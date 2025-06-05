Мерц нагадав Трампу про Другу світову та закликав зупинити війну в Україні

Канцлер Німеччини заявив, що розраховує на посилення тиску на Росію з боку Сполучених Штатів

Фрідріх Мерц (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Сполучених Штатів закликав президента США Дональда Трампа підтримати Європу у прагненні зупинити російсько-українську війну та посилити тиск на Росію. Про це він сказав на спільному брифінгу президентів у Білому домі.

Мерц заявив, що приїхав до Сполучених Штатів, зокрема, й для того, щоб поговорити "про заходи та інструменти для завершення цієї жахливої війни".

Він нагадав Трампу про річницю висадки союзників у Нормандії 1944 року та провів паралелі з війною в Україні.

"Дозвольте мені нагадати, що завтра у нас 6 червня. Це річниця "Дня Д", коли американці завершили війну в Європі. Це було звільнення моєї країни, що була під впливом нацистів. І ми знаємо, що ми вам винні. Але саме тому я кажу, що Америка знову має дуже сильну позицію, щоб припинити й цю війну", – сказав канцлер Німеччини.

Він закликав Трампа обговорити те, що Європа та США можуть зробити разом.

"Ви знаєте, що ми підтримали Україну і що ми прагнемо більшого тиску на Росію. Європейський Союз це зробив, і ми повинні про це поговорити",– закликав Мерц.