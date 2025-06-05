Трамп заявив, що він "за Україну", а Путін йому не друг

Президент США заявив, що ні з ким не дружить, зокрема з російським диктатором Путіним

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам в Овальному кабінеті, що не є другом російському диктаторові Володимиру Путіну. Водночас він наголосив, що стоїть на боці України.

Трамп вкотре нагадав, що саме його адміністрація у 2021 році запровадила санкції проти російського газопроводу "Північний потік".

"А потім кажуть, що я дружу з Путіним. Я ні з ким не дружу. Я хочу, щоб сталися правильні речі для моєї країни, для світу, для людства. Я зупинив "Північний потік", до мене такого ніхто не робив. А потім ви кажете, що я дружу з Путіним. Я його поважав, він мене поважав також", – сказав американський лідер.

Відповідаючи на запитання, чи підтримуватиме він Україну й надалі та яким чином, Трамп сказав: "Так, я з Україною. Ми підписали велику угоду щодо корисних копалин.І ми цього хочемо. Знаєте, я за припинення вбивств. Ось чого я дійсно хочу".