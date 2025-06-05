Трамп заявил, что он "за Украину", а Путин ему не друг

Президент США заявил, что ни с кем не дружит, в том числе с российским диктатором Путиным

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что не является другом российскому диктатору Владимиру Путину. В то же время он подчеркнул, что стоит на стороне Украины.

Трамп в очередной раз напомнил, что именно его администрация в 2021 году ввела санкции против российского газопровода "Северный поток".

"А потом говорят, что я дружу с Путиным. Я ни с кем не дружу. Я хочу, чтобы были правильные вещи для моей страны, для мира, для человечества. Я остановил "Северный поток", до меня такого никто не делал. А потом вы говорите, что я дружу с Путиным. Я его уважал, он меня уважал", – сказал американский лидер.

Отвечая на вопрос, будет ли он поддерживать Украину и в дальнейшем и каким образом, Трамп сказал: "Да, я с Украиной. Мы подписали большое соглашение о полезных ископаемых. И мы хотим этого. Знаете, я за прекращение убийств. Вот чего я действительно хочу".