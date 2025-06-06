До Росії прилетіла "відповідь": палають нафтобаза, військовий завод та аеродром – фото

Є наслідки у Саратовській, Тамбовській, Брянській, Бєлгородській, Московській та Рязанській областях

Наслідки удару по нафтобазі в Енгельсі (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

У ніч проти 6 червня безпілотники атакували кілька російських областей, завдавши ударів серед іншого по нафтобазі, військовому заводу та аеродрому. Про це повідомляють пропагандистські ресурси країни-агресора.

У місті Енгельс, попередньо, унаслідок дронового удару палає нафтобаза. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтверджує факт влучання, але не називає об'єкт.

"В результаті атаки БпЛА сталося загоряння на одному з промислових підприємств в Енгельсі. Попередньо постраждалих немає", – написав він.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах росіян з'являється дедалі більше переконливих відео та геолокаційних фото, які доводять, що горить саме нафтобаза.

Пожежа на нафтобазі в Енгельсі (Фото: соцмережі)

У місті Мічурінськ Тамбовської області через атаку дронів виникла пожежа на військовому заводі "Прогрес", який виробляє ракетну та авіаційну техніку. Рух у напрямку підприємства перекрито.

Пожежа на території заводу в Мічурінську (Фото: соцмережі)

Також росіяни повідомляють про "гучні вибухи" у районі брянського аеродрому. Російська воєнна пропаганда заявляє, що могли бути уражені пускові установки "Іскандерів".

Детонація в районі брянського аеродрому (Фото: соцмережі)

Детонація в районі брянського аеродрому (Фото: соцмережі)

У Бєлгородській області стався підрив залізничних шляхів, унаслідок чого перекинувся теплотяг. Це вже п'ятий підрив за кілька днів.

Також є влучання безпілотників у Рязані та Підмосков'ї, але наслідки поки невідомі.