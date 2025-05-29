РФ атаковали дроны. В Подмосковье – взрывы, в Санкт-Петербурге горит предприятие: видео

Из-за атаки дронов в двух аэропортах также вводили план "Ковер"

Иллюстративное фото (Фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 29 мая Россию вторые сутки подряд атаковали дроны. В частности, в разных районах Московской области раздавались взрывы, а в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на территории завода "Авангард".

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, около 01:56 (время совпадает с киевским) якобы была отбита атака трех дронов на Московский регион.

Собянин также заявил, что предварительно "серьезных повреждений и пострадавших нет" и что на месте падения "обломков" работают специалисты экстренных служб.

Кроме того, Собянин позже заявил, что "в результате отражения атаки вражеского беспилотника серьезных повреждений и пострадавших в доме по проспекту Вернадского по предварительной информации нет".

Такое заявление мэра прозвучало на фоне сообщений в сети о повреждении дома в ЖК "Миракс Парк" на юго-западе Москвы, который якобы задел беспилотник.

В сети начали появляться видео взрывов в Одинцово Московской области, где противовоздушная оборона сбивает дроны над жилой застройкой.

Также по данным пропагандистских медиа, взрывы раздавались в городе Апрелевка (в Наро-Фоминском городском округе Московской области) и в городе Звенигород (административный центр Одинцовского района Московской области).

Представитель Росавиации Артем Кореняко около 01:50 заявил о введении в московском аэропорту "Внуково" так называемого плана "Ковёр".

По данным пропагандистских Telegram-каналов, было задержано на вылет 14 рейсов и 20 – на прилет.

Около 03:10 в аэропорту "Внуково" сняли ограничения, однако уже к утру их ввели в аэропорту "Калуга".

Также в ночь на 29 мая в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на территории завода "Авангард", специализирующемся на производстве микроэлектроники и имеющем статус стратегического предприятия России.

Как пишет пропагандистский Telegram-канал SHOT, пожар возник около 01:00 на территории помещений, где производили и собирали микросхемы. Над местом пожара поднимался мощный столб густого черного дыма, а пламя охватило площадь около 100 квадратных метров.

"Проходят работы по тушению пожара в производственном здании на Кондратовском проспекте, 72. На 5 этаже 6-этажного здания происходит горение на площади 100 кв. метров", – сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга.

Местные жители сообщили Telegram-каналам о громких взрывах, раздавшихся перед пожаром.

Справка "Авангард" является крупным научно-производственным предприятием. Там производят продукцию радиоэлектроники, микросхемотехники, приборы, а также базовые конструкции для радиоэлектронной аппаратуры. Завод имеет статус Федерального научно-производственного центра и входит в список стратегических и системообразующих компаний РФ. "Авангард" является крупным научно-производственным предприятием. Там производят продукцию радиоэлектроники, микросхемотехники, приборы, а также базовые конструкции для радиоэлектронной аппаратуры. Завод имеет статус Федерального научно-производственного центра и входит в список стратегических и системообразующих компаний РФ.

В то же время в Минобороны России на момент публикации новости еще не отчитывались о количестве якобы сбитых беспилотников.

21 мая украинские военные поразили Болховский завод полупроводниковых устройств в Орловской области России. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

В ночь на 23 мая пропагандисты жаловались, что Россию атаковали беспилотники, в частности прилетело по Ельцу Липецкой области, где расположен завод "Энергия".

Также дроны в ночь на 28 мая атаковали предприятие по разработке БпЛА "Кронштадт" в Дубне Московской области.