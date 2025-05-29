Росію атакували дрони. У Підмосков'ї – вибухи, у Санкт-Петербурзі горить підприємство: відео

Через атаку дронів у двох аеропортах також вводили план "Килим"

Ілюстративне фото (Фото: пропагандистські медіа)

У ніч проти 29 травня Росію другу добу поспіль атакували дрони. Зокрема, у різних районах Московської області лунали вибухи. Також в Санкт-Петербурзі з невідомих причин спалахнула пожежа на території заводу "Авангард", повідомляють російські чиновники та пропагандистські Telegram-канали.

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, близько 01:56 (час збігається із київським) нібито було відбито атаку трьох дронів на Московський регіон.

Собянін також заявив, що попередньо "серйозних пошкоджень і постраждалих немає" і що на місці падіння "уламків" працюють спеціалісти екстрених служб.

Окрім того, Собянін пізніше заявив, що "внаслідок відбиття атаки ворожого безпілотника серйозних пошкоджень і постраждалих у будинку на проспекті Вернадського за попередньою інформацією немає".

Така заява мера пролунала на тлі повідомлень у мережі про пошкодження будинку у ЖК "Міракс Парк" на південному заході Москви, який начебто зачепив безпілотник.

У мережі почали зʼявлятися відео вибухів в Одинцові Московської області, де Протиповітряна оборона збиває дрони над житловою забудовою.

Також за даними пропагандистських медіа, вибухи лунали у місті Апрелівка (у Наро-Фоминському міському окрузі Московської області) та у місті Звенигород (адміністративний центр Одинцовського району Московської області).

Представник Росавіації Артем Кореняко близько 01:50 заявив про запровадження у московському аеропорті "Внуково" так званого плану "Килим".

За даними пропагандистських Telegram-каналів, було затримано на виліт 14 рейсів і 20 – на приліт.

Близько 03:10 в аеропорту "Внуково" зняли обмеження, проте вже під ранок їх ввели в аеропорту "Калуга".

Також у ніч на 29 травня в російському Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на території заводу "Авангард", що спеціалізується на виробництві мікроелектроніки та має статус стратегічного підприємства Росії.

Як пише пропагандистський Telegram-канал SHOT, пожежа виникла близько 01:00 на території приміщень, де виготовляли та збирали мікросхеми. Над місцем пожежі підіймався потужний стовп густого чорного диму, а полум’я охопило площу близько 100 квадратних метрів.

Місцеві жителі повідомили Telegram-каналу SHOT про гучні вибухи, що пролунали перед пожежею.

"Проходять роботи з гасіння пожежі у виробничій будівлі на Кондратівському проспекті, 72. На 5-му поверсі 6-поверхової будівлі відбувається горіння на площі 100 кв. метрів", – повідомили в Міністерстві надзвичайних ситуацій Санкт-Петербурга.

Як повідомляли в Telegram-каналах, пожежа на підприємстві не повʼязана з атакою дронів.

Довідка "Авангард" є великим науково-виробничим підприємством. Там виготовляють продукцію радіоелектроніки, мікросхемотехніки, прилади, а також базові конструкції для радіоелектронної апаратури. Завод має статус Федерального науково-виробничого центру та входить до переліку стратегічних і системоутворювальних підприємств РФ. "Авангард" є великим науково-виробничим підприємством. Там виготовляють продукцію радіоелектроніки, мікросхемотехніки, прилади, а також базові конструкції для радіоелектронної апаратури. Завод має статус Федерального науково-виробничого центру та входить до переліку стратегічних і системоутворювальних підприємств РФ.

Водночас у Міноборони Росії на момент публікації новини ще не звітували про кількість нібито збитих безпілотників.

ДОПОВНЕНО О 07:18. Зранку у російському відомстві заявили, що у період з 20:00 28 травня засобами ППО нібито було перехоплено та знищено 48 безпілотників. Серед них:

← 30 БпЛА – над територією Білгородської області,

← чотири БпЛА – над територією Орловської області,

← чотири БпЛА – над територією Рязанської області,

← чотири БпЛА – над територією Республіки Крим,

← три БпЛА – над територією Московського регіону,

← два БпЛА – над територією Брянської області,

← один БпЛА – над територією Тамбовської області.

21 травня українські військові уразили Болховський завод напівпровідникових приладів у Орловській області Росії. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

У ніч проти 23 травня пропагандисти скаржилися, що Росію атакували безпілотники, зокрема прилетіло по Єльцю Липецької області, де розташовано завод "Енергія".

Також дрони у ніч проти 28 травня атакували підприємство з розробки БпЛА "Кронштадт" у Дубні Московської області.