Разведка подожгла склады с топливом россиян в Брянске – источник, фото

Пожар в Брянске (Фото: ресурсы оккупантов)

Дроны Главного управления разведки атаковали склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов в российском Брянске. На складах вспыхнули пожары, сообщил LIGA.net собеседник в военной разведке.

Вечером 26 июня разведчики атаковали склады 1061-го центра материально-технического обеспечения армии России в Брянске. По данным собеседника, атаку проводили "хорошие дроны" типа "Бобер", "Баклан" и "Обрій".

Сообщается, что сначала местные паблики в социальных сетях сообщили о пролете неизвестных БпЛА, а позже жители начали жаловаться на взрывы и пожар в одном из районов города. Некоторые даже не скрывали точной локации и объекта поражения: "Было четыре взрыва – горит нефтебаза".

Скриншот: источник LIGA.net

Скриншот: источник LIGA.net

"Поражение склада ракетного топлива и горюче-смазочных материалов в Брянске является частью комплекса мер по снижению логистических возможностей российской оккупационной армии", – сообщил собеседник в разведке.

Скриншот: источник LIGA.net

Скриншот: источник LIGA.net

Карта: источник LIGA.net