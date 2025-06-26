Разведка подожгла склады с топливом россиян в Брянске – источник, фото
Дроны Главного управления разведки атаковали склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов в российском Брянске. На складах вспыхнули пожары, сообщил LIGA.net собеседник в военной разведке.
Вечером 26 июня разведчики атаковали склады 1061-го центра материально-технического обеспечения армии России в Брянске. По данным собеседника, атаку проводили "хорошие дроны" типа "Бобер", "Баклан" и "Обрій".
Сообщается, что сначала местные паблики в социальных сетях сообщили о пролете неизвестных БпЛА, а позже жители начали жаловаться на взрывы и пожар в одном из районов города. Некоторые даже не скрывали точной локации и объекта поражения: "Было четыре взрыва – горит нефтебаза".
"Поражение склада ракетного топлива и горюче-смазочных материалов в Брянске является частью комплекса мер по снижению логистических возможностей российской оккупационной армии", – сообщил собеседник в разведке.
- 22 июня специальный отряд ГУР "Кабул 9" подорвал "товарный поезд" россиян с горючим на оккупированной части Запорожской области и показал видео последствий атаки.
- 26 июня разведка в Крыму поразила пусковую установку С-400 "Триумф" стоимостью около 1,2 млрд долларов. Также под удар попали еще четыре РЛС россиян.