Разведка в Крыму поразила пусковую установку С-400 "Триумф" и еще четыре системы – видео
Спецподразделение военной разведки "Примари" поразило во временно оккупированном Крыму компоненты российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и несколько единиц вражеской техники. Видео работы показало Главное управление разведки.
Дроны "Примар" продолжают ослаблять российскую противовоздушную оборону на полуострове. Пусковая установка С-400 "Триумф" является критически важной системой для россиян, к тому же дорогостоящей, отметили в ГУР. Стоимость одного ЗРК составляет около 1,2 млрд долларов.
Помимо компонентов этой зенитной ракетной системы, под удар попали две многофункциональные радиолокационные станции управления 92Н2Е и две РЛС обнаружения 91Н6Е.
"Радары – это "глаза" вражеской системы ПВО. Без них зенитные комплексы становятся небоеспособными", – отметили в разведке.
- 22 июня специальный отряд ГУР "Кабул 9" подорвал "товарный поезд" россиян с горючим на оккупированной части Запорожской области и показал видео последствий атаки.