Спецподразделение военной разведки "Примари" поразило во временно оккупированном Крыму компоненты российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и несколько единиц вражеской техники. Видео работы показало Главное управление разведки.

Дроны "Примар" продолжают ослаблять российскую противовоздушную оборону на полуострове. Пусковая установка С-400 "Триумф" является критически важной системой для россиян, к тому же дорогостоящей, отметили в ГУР. Стоимость одного ЗРК составляет около 1,2 млрд долларов.