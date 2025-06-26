Спецпідрозділ воєнної розвідки "Примари" уразив у тимчасово окупованому Криму компоненти російського зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" та ще кілька одиниць ворожої техніки. Відео роботи показало Головне управління розвідки.

Дрони "Примар" продовжують послаблювати російську протиповітряну оборону на півострові. Пускова установка С-400 "Тріумф" – це критично важлива система для росіян, до того ж дороговартісна, зазначили в ГУР. Вартість одного ЗРК близько $1,2 млрд.

Окрім компонентів цього ЗРК під удар потрапили дві багатофункціональні радіолокаційні станції управління 92Н2Е та дві РЛС виявлення 91Н6Е.

"Радари – це "очі" ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними", – зазначили у розвідці.