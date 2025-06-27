Украинские защитники поразили четыре российских Су-34 на аэродроме в РФ

СБУ сообщает об уничтожении двух и повреждении еще пары самолетов

Су-34 (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Украинские защитники поразили российский аэродром "Мариновка" в Волгоградской области – под удар попали четыре истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Боевую работу выполнили подразделения Сил специальных операций ВСУ, Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

По предварительным данным, поражены четыре самолета Су-34, а также техническо-эксплуатационная часть, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.

Военные уточняют степень повреждения российской авиатехники и результаты поражения.

Генштаб пишет, что степень повреждения российской авиатехники и результаты поражения уточняются. СБУ сообщает, что два Су-34 удалось уничтожить, еще два самолета повреждены.

Поражение было нанесено с помощью дальнобойных дронов, отметили в спецслужбе.

"Российские Су-34 являются основными самолетами тактической авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по украинским позициям и населенным пунктам. В Воздушно-космических силах РФ их классифицируют как фронтовые истребители-бомбардировщики. Они используются, в частности, для сброса управляемых авиабомб, в том числе с модулями планирования и коррекции", – отметили в Генштабе.

Это не первый украинский удар по Мариновке – в августе 2024-го защитникам удалось разрушить ключевую инфраструктуру на аэродроме, отмечала британская разведка.

Расстояние от Мариновки до линии фронта – более 400 километров по прямой:

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