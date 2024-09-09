Появились спутниковые фото последствий удара Украины по авиабазе под Волгоградом

Российсий аэродром (Иллюстративное фото: Минобороны РФ)

Министерство обороны Великобритании показало последствия украинского удара по авиабазе Мариновка в Волгоградской области. Разрушена ключевая инфраструктура, сообщают в ведомстве.

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Разрушены полностью четыре ангара, где РФ могла хранить самолеты Су-24 разной модификации. Еще два-три ангара повреждены.

Разрушены также складское помещение, обтекатель радиолокационной станции (РЛС) и вспомогательные строения на территории авиабазы.

На этом аэродроме базировались самолеты-разведчики Су-24МР и Су-24М 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи 4-го командования ВВС и ПВО.