Появились спутниковые фото последствий удара Украины по авиабазе под Волгоградом
Министерство обороны Великобритании показало последствия украинского удара по авиабазе Мариновка в Волгоградской области. Разрушена ключевая инфраструктура, сообщают в ведомстве.
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Разрушены полностью четыре ангара, где РФ могла хранить самолеты Су-24 разной модификации. Еще два-три ангара повреждены.
Разрушены также складское помещение, обтекатель радиолокационной станции (РЛС) и вспомогательные строения на территории авиабазы.
На этом аэродроме базировались самолеты-разведчики Су-24МР и Су-24М 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи 4-го командования ВВС и ПВО.
- Удар по "Мариновке" произошел 22 августа 2024 года. Россияне жаловались на атаку дронов по Волгоградской области.
- Спустя несколько часов появились первые спутниковые фото аэродрома "Мариновка". На момент атаки украинских военных на аэродроме базировались 14 российских самолетов Су-24 и 15 самолетов Су-34.
- Как рассказали в тот же день источники LIGA.net в СБУ, на аэродроме были повреждены склады с топливом и авиабомбами.