З'явилися супутникові фото наслідків удару України по авіабазі під Волгоградом
Міністерство оборони Великої Британії показало наслідки українського удару по авіабазі Маринівка у Волгоградській області. Зруйновано ключову інфраструктуру, повідомляють у відомстві.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Зруйновано повністю чотири ангари, де РФ могла зберігати літаки Су-24 різної модифікації. Ще два-три ангари пошкоджено.
Зруйновано також складське приміщення, обтічник радіолокаційної станції (РЛС) та допоміжні будівлі на території авіабази.
На цьому аеродромі базувалися літаки-розвідники Су-24МР та Су-24М 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї 4-го командування ВПС та ППО.
- Удар по Маринівці відбувся 22 серпня 2024 року. Росіяни скаржилися на атаку дронів Волгоградської області.
- За кілька годин з'явилися перші супутникові фото аеродрому "Маринівка". На момент атаки українських військових на аеродромі базувалися 14 російських літаків Су-24 та 15 літаків Су-34.
- Як розповіли того ж дня джерела LIGA.net у СБУ, на аеродромі були пошкоджені склади з паливом та авіабомбами.