З'явилися супутникові фото наслідків удару України по авіабазі під Волгоградом

Російський аеродром (Ілюстративне фото: Міноборони РФ)

Міністерство оборони Великої Британії показало наслідки українського удару по авіабазі Маринівка у Волгоградській області. Зруйновано ключову інфраструктуру, повідомляють у відомстві.

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Зруйновано повністю чотири ангари, де РФ могла зберігати літаки Су-24 різної модифікації. Ще два-три ангари пошкоджено.

Зруйновано також складське приміщення, обтічник радіолокаційної станції (РЛС) та допоміжні будівлі на території авіабази.

На цьому аеродромі базувалися літаки-розвідники Су-24МР та Су-24М 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї 4-го командування ВПС та ППО.