З'явилися супутникові фото наслідків удару України по авіабазі під Волгоградом
Російський аеродром (Ілюстративне фото: Міноборони РФ)

Міністерство оборони Великої Британії показало наслідки українського удару по авіабазі Маринівка у Волгоградській області. Зруйновано ключову інфраструктуру, повідомляють у відомстві.

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Зруйновано повністю чотири ангари, де РФ могла зберігати літаки Су-24 різної модифікації. Ще два-три ангари пошкоджено.

З'явилися супутникові фото наслідків удару України по авіабазі під Волгоградом

Зруйновано також складське приміщення, обтічник радіолокаційної станції (РЛС) та допоміжні будівлі на території авіабази.

З'явилися супутникові фото наслідків удару України по авіабазі під Волгоградом
З'явилися супутникові фото наслідків удару України по авіабазі під Волгоградом

На цьому аеродромі базувалися літаки-розвідники Су-24МР та Су-24М 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї 4-го командування ВПС та ППО.

війнааеродромВолгоградська областьмаринівка