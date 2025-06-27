Українські захисники уразили чотири Су-34 на аеродромі в РФ

СБУ повідомляє про знищення двох та пошкодження ще пари літаків

Су-34 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Українські захисники уразили російський аеродром "Маринівка" у Волгоградській області – під удар потрапили чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Бойову роботу виконали підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

За попередніми даними, уражено чотири літаки Су-34, а також технічно-експлуатаційну частину, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків.

Військові уточнюють ступінь пошкодження російської авіатехніки та результати ураження.

Генштаб пише, що ступінь пошкодження російської авіатехніки та результати ураження уточнюються. СБУ повідомляє, що два Су-34 вдалося знищити, ще два літаки пошкоджено.

Ураження було завдано за допомогою далекобійних дронів, зазначили в спецслужбі.

"Російські Су-34 є основними літаками тактичної авіації, які завдають ракетно-бомбових ударів по українських позиціях та населених пунктах. У Повітряно-космічних силах РФ їх класифікують як фронтові винищувачі-бомбардувальники. Вони використовуються, зокрема, для скидання керованих авіабомб, зокрема з модулями планерування та корекції", – зауважили в Генштабі.

Це не перший український удар по Маринівці – у серпні 2024-го захисникам вдалося зруйнувати ключову інфраструктуру на летовищі, зазначала британська розвідка.

Відстань від Маринівки до лінії фронту – понад 400 кілометрів по прямій:

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