"Мама джан!" Москву і Підмосков'я атакували безпілотники – відео, фото

Російська влада традиційно заявляє про нібито успішну роботу ППО і визнає лише "уламки"

Москва (Ілюстративне фото: EPA)

У ніч проти 26 червня Москва опинились під атакою безпілотників. Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін, а пабліки держави-агресорки публікують відео з Підмосков’я.

О 01:41 (час збігається з київським) Собянін написав, що російська протиповітряна оборона нібито знищила безпілотник, що атакував Москву, а на місці падіння "уламків" працюють екстрені служби.

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О 01:55 він повідомив про нібито збиття ще одного БпЛА, що атакував Московський регіон. Там теж "уламки".

Російський пропагандистський Telegram-канал Mash писав, що звуки дронів чули жителі Дідовська в Істринському районі у Підмосков'ї, Зеленограда й міста Московський у Новій Москві. За п'ять хвилин у небі пролунало щонайменше п'ять вибухів.

В аеропорту "Внуково" вводили план "Килим".

Пропагандисти кажуть, що за 3 км від аеропорту пошкоджено машини на території ЖК "Середнівський ліс" у Новій Москві. Вони також заявляють, що безпілотники нібито були начинені елементами ураження – металевими кубиками.