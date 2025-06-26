"Мама джан!" Москву и Подмосковье атаковали беспилотники – видео, фото

Российские власти традиционно заявляют о якобы успешной работе ПВО и признают лишь "обломки"

Москва (Иллюстративное фото: EPA)

В ночь на 26 июня Москва оказалась под атакой беспилотников. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, а паблики государства-агрессора публикуют видео из Подмосковья.

В 01:41 (время совпадает с киевским) Собянин написал, что российская противовоздушная оборона якобы уничтожила атакующий Москву беспилотник, а на месте падения "обломков" работают экстренные службы.

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В 01:55 он сообщил о якобы сбивании еще одного БпЛА, атаковавшего Московский регион. Там тоже "обломки".

Российский пропагандистский Telegram-канал Mash писал, что звуки дронов слышали жители Дедовска в Истринском районе в Подмосковье, Зеленограда и города Московский в Новой Москве. В течение пяти минут в небе раздалось по меньшей мере пять взрывов.

В аэропорту "Внуково" вводили план "Ковер".

Пропагандисты говорят, что в 3 км от аэропорта повреждены машины на территории ЖК "Средневский лес" в Новой Москве. Они также заявляют, что беспилотники якобы были начинены поражающими элементами – металлическими кубиками.