В Таганрог и Казань прилетели беспилотники – видео

В Казани вводили план "Ковер" в аэропорту и не было интернета. В Таганроге прилетело по предприятию, производящему компонентны для БпЛА

Таганрог (Фото: wikipedia.org)

Вечером 24 июня и ночью на 25-е Россию атаковали беспилотники. В частности, прилетало по Таганрогу и Казани. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы, Минобороны РФ и местные паблики.

Исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсар сообщил, что в Таганроге из-за падения БпЛА на стадионе "Форте Арена" вспыхнула кровля здания на площади 30 кв. м, разрушена стена.

Российские пропагандисты предполагают, что, вероятно, целью в Таганроге было предприятие "Атлант Аэро", которое занимается производством летательных аппаратов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал, что по заводу "Атлант Аэро" прилетело "кое-что неизвестное".

Он объяснил, что это важный узел в российском военно-промышленном комплексе, специализирующийся на компонентах для боевых беспилотников и систем управления.

Он вовлечен в проекты по производству дронов "Орион", комплексов радиоэлектронной борьбы и цифровой интеграции для ударных FPV-дронов и барражирующих боеприпасов.

В Казани вводились ограничения в аэропорту, а местные паблики сообщали о падении обломков БпЛА на территории ЖК.

Также Казань была без интернета, только утром 25 июня местные сообщили, что связь возобновилась – после 20 часов ограничений.

После полуночи Минобороны РФ отчиталось о 22 якобы сбитых или перехваченных беспилотниках, атаковавших Белгородскую, Брянскую, Саратовскую, Ульяновскую области, а также Татарстан и Крым.

Утром оккупанты отчитались еще о 18 БпЛА над Ростовской областью, Крымом, Краснодарским краем, Курской и Брянской областями и над Черным морем.

Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.