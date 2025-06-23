ВСУ ударили по нефтебазе в Ростовской области России – Генштаб

На комбинате "Атлас", который обеспечивает горючим российских окупантов в Луганской и Донбассе, вспыхнул пожар

Иллюстративное фото: российский пропагандистский ресурс

В ночь на 23 июня подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с ракетными войсками и артиллерией нанесли удар по комбинату "Атлас" в Ростовской области России. На нефтебазе разгорелся пожар, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удар был нанесен для снижения наступательных способностей противника.

Как сообщили в Генштабе, комбинат "Атлас" используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений России, которые вовлечены в вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

"Подтверждены достижения наших средств поражения района цели. Зафиксирован пожар. Результаты огневого поражения уточняются", – заявили в Генштабе.