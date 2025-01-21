Появился спутниковый снимок пораженной Украиной нефтебазы в Тульской области

Видно повреждение по меньшей мере одной емкости с горюче-смазочными материалами

Фото: Радио Свобода

Спутниковый снимок подтверждает поражение российской нефтебазы в Тульской области, нанесенное украинской разведкой и другими составляющими Сил обороны 18 января. Соответствующие фотографии опубликовала российская служба американского Радио Свобода.

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Речь идет о комбинате "8 марта" Росрезерва в селе Делилово Тульской области. Расстояние от объекта до Украины – более 370 километров.

На спутниковом снимке от 21 января видно повреждение по меньшей мере одной емкости с горюче-смазочными материалами.

Ниже фото до/после удара:

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Генеральный штаб ВСУ подтверждал поражение этого объекта в ночь на 18 января. Боевую работу проделали подразделения Главного управления разведки во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

По данным военных, в том числе на объекте хранились нефтепродукты, на территории предприятия был зафиксирован пожар.

В Генштабе отметили, что эта нефтебаза задействована в обеспечении оккупационной армии РФ, последствия атаки уточнялись.