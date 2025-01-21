Появился спутниковый снимок пораженной Украиной нефтебазы в Тульской области
Спутниковый снимок подтверждает поражение российской нефтебазы в Тульской области, нанесенное украинской разведкой и другими составляющими Сил обороны 18 января. Соответствующие фотографии опубликовала российская служба американского Радио Свобода.
Речь идет о комбинате "8 марта" Росрезерва в селе Делилово Тульской области. Расстояние от объекта до Украины – более 370 километров.
На спутниковом снимке от 21 января видно повреждение по меньшей мере одной емкости с горюче-смазочными материалами.
Ниже фото до/после удара:
Генеральный штаб ВСУ подтверждал поражение этого объекта в ночь на 18 января. Боевую работу проделали подразделения Главного управления разведки во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
По данным военных, в том числе на объекте хранились нефтепродукты, на территории предприятия был зафиксирован пожар.
В Генштабе отметили, что эта нефтебаза задействована в обеспечении оккупационной армии РФ, последствия атаки уточнялись.
- Вечером 20 января 2025 года россияне заявили о повторной дроновой атаке на нефтебазу в Воронежской области. В результате падения одного из беспилотников на территорию объекта произошло новое возгорание.
- Министерство обороны РФ насчитало 55 якобы сбитых беспилотников в ночь на 21 января. Взрывы раздавались в Смоленской, Ростовской, Воронежской, Саратовской, Белгородской и Брянской областях.
- В ночь на 21 января Силы обороны поразили ряд важных объектов на территории России, в том числе нефтебазу и авиационный завод.