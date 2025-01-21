З'явився супутниковий знімок ураженої Україною нафтобази у Тульській області – фото

Видно пошкодження щонайменше однієї ємності з паливно-мастильними матеріалами

Фото: Радіо Свобода

Супутниковий знімок підтверджує ураження російської нафтобази у Тульській області, завдане українською розвідкою та іншими частинами Сил оборони 18 січня. Відповідні світлини опублікувала російська служба американського Радіо Свобода.

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Йдеться про комбінат "8 березня" Росрезерву у селі Делілове Тульської області. Відстань від об'єкта до України – понад 370 кілометрів.

На супутниковому знімку від 21 січня видно пошкодження щонайменше однієї ємності з паливно-мастильними матеріалами. Нижче фото до/після удару:

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Генеральний штаб ЗСУ підтверджував ураження цього об'єкта у ніч на 18 січня. Бойову роботу виконали підрозділи Головного управління розвідки у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.

За даними військових, зокрема, на об'єкті зберігалися нафтопродукти, на території підприємства було зафіксовано пожежу.

У Генштабі зауважили, що ця нафтобаза залучена до забезпечення окупаційної армії РФ, наслідки атаки уточнювалися.