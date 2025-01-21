З'явився супутниковий знімок ураженої Україною нафтобази у Тульській області – фото
Супутниковий знімок підтверджує ураження російської нафтобази у Тульській області, завдане українською розвідкою та іншими частинами Сил оборони 18 січня. Відповідні світлини опублікувала російська служба американського Радіо Свобода.
Йдеться про комбінат "8 березня" Росрезерву у селі Делілове Тульської області. Відстань від об'єкта до України – понад 370 кілометрів.
На супутниковому знімку від 21 січня видно пошкодження щонайменше однієї ємності з паливно-мастильними матеріалами. Нижче фото до/після удару:
Генеральний штаб ЗСУ підтверджував ураження цього об'єкта у ніч на 18 січня. Бойову роботу виконали підрозділи Головного управління розвідки у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.
За даними військових, зокрема, на об'єкті зберігалися нафтопродукти, на території підприємства було зафіксовано пожежу.
У Генштабі зауважили, що ця нафтобаза залучена до забезпечення окупаційної армії РФ, наслідки атаки уточнювалися.
- Увечері 20 січня 2025 року росіяни заявили про повторну дронову атаку на нафтобазу у Воронезькій області. У результаті падіння одного з безпілотників на територію об'єкта сталося нове загоряння.
- Міністерство оборони РФ нарахувало 55 нібито збитих безпілотників у ніч проти 21 січня. Вибухи лунали у Смоленській, Ростовській, Воронезькій, Саратовській, Бєлгородській і Брянській областях.
- У ніч проти 21 січня Сили оборони уразили низку важливих об'єктів на території Росії, зокрема нафтобазу й авіаційний завод.