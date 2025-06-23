ЗСУ вдарили по нафтобазі в Ростовській області Росії

На комбінаті "Атлас", що забезпечує пальним російських окупантів на Луганщині та Донеччині, спалахнула пожежа

Ілюстративне фото: російський пропогандистський ресурс

У ніч на 23 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з ракетними військами та артилерією завдали удару по комбінату "Атлас" у Ростовській області Росії. На нафтобазі спалахнула пожежа, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Удару було завдано для зниження наступальних спроможностей противника.

Як повідомили у Генштабі, комбінат "Атлас" використовується для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів Росії, що залучені у збройній агресії проти України на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

"Підтверджено досягнення наших засобів ураження району цілі. Зафіксовано пожежу. Результати вогневого ураження уточнюються", – заявили у Генштабі.