До Таганрогу і Казані прилетіли безпілотники – відео

У Казані вводили план "Килим" в аеропорту і не було інтернету на тлі дронової атаки. У Таганрозі, ймовірно, прилетіло по підприємству, що виробляє деталі для БпЛА

Таганрог (Фото: wikipedia.org)

Ввечері 24 червня і в ніч проти 25-го Росію атакували безпілотники. Зокрема, прилітало по Таганрогу і Казані. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси, Міноборони РФ і місцеві пабліки.

Виконувач обов’язків голови Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що в Таганрозі через падіння БпЛА на стадіоні "Форте Арена" спалахнула покрівля будівлі на площі 30 кв. м, зруйновано стіну.

Російські пропагандисти припускають, що, ймовірно ціллю в Таганрозі було підприємство "Атлант Аеро", яке займається виробництвом літальних апаратів.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що по заводу "Атлант Аеро" прилетіло "дещо невідоме".

Він пояснив, що це – важливий вузол у російському військово-промисловому комплексі, що спеціалізується на компонентах для бойових безпілотників та систем управління.

Він залучений до проєктів з виробництва дронів "Оріон", комплексів радіоелектронної боротьби й цифрової інтеграції для ударних FPV-дронів і баражувальних боєприпасів.

У Казані вводились обмеження в аеропорту, а місцеві пабліки повідомляли про падіння уламків БпЛА на території ЖК.

Також Казань була без інтернету, лише зранку 25 червня місцеві повідомили, що зв'язок поновився – після 20 годин обмежень.

Після опівночі Міноборони РФ відзвітувало про 22 нібито збитих або перехоплених безпілотників, які атакували Бєлгородську, Брянську, Саратовську, Ульяновську області, а також Татарстан та Крим.

Зранку окупанти відзвітували ще про 18 БпЛА над Ростовською областю, Кримом, Краснодарським краєм, Курською і Брянською областями та над Чорним морем.

Обережно, у відео є ненормативна лексика.