До Таганрогу і Казані прилетіли безпілотники – відео
Ввечері 24 червня і в ніч проти 25-го Росію атакували безпілотники. Зокрема, прилітало по Таганрогу і Казані. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси, Міноборони РФ і місцеві пабліки.
Виконувач обов’язків голови Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що в Таганрозі через падіння БпЛА на стадіоні "Форте Арена" спалахнула покрівля будівлі на площі 30 кв. м, зруйновано стіну.
Російські пропагандисти припускають, що, ймовірно ціллю в Таганрозі було підприємство "Атлант Аеро", яке займається виробництвом літальних апаратів.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що по заводу "Атлант Аеро" прилетіло "дещо невідоме".
Він пояснив, що це – важливий вузол у російському військово-промисловому комплексі, що спеціалізується на компонентах для бойових безпілотників та систем управління.
Він залучений до проєктів з виробництва дронів "Оріон", комплексів радіоелектронної боротьби й цифрової інтеграції для ударних FPV-дронів і баражувальних боєприпасів.
У Казані вводились обмеження в аеропорту, а місцеві пабліки повідомляли про падіння уламків БпЛА на території ЖК.
Також Казань була без інтернету, лише зранку 25 червня місцеві повідомили, що зв'язок поновився – після 20 годин обмежень.
Після опівночі Міноборони РФ відзвітувало про 22 нібито збитих або перехоплених безпілотників, які атакували Бєлгородську, Брянську, Саратовську, Ульяновську області, а також Татарстан та Крим.
Зранку окупанти відзвітували ще про 18 БпЛА над Ростовською областю, Кримом, Краснодарським краєм, Курською і Брянською областями та над Чорним морем.
Обережно, у відео є ненормативна лексика.
- Ростовська область Росії нещодавно вже була під атакою – у ніч проти 23 червня підрозділи ССО у взаємодії з ракетними військами та артилерією завдали удару по комбінату "Атлас".