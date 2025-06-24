Безпілотники атакували місто за 20 км від центру Москви – фото, відео

Московську область у ніч проти 24 червня атакували безпілотники, деякі летіли на столицю Росії

Ілюстративне фото (Фото: пропагандистські медіа)

У ніч проти 24 червня безпілотники атакували Підмосковʼя, зокрема під атакою опинилося місто Красногорськ, яке розташоване за 20 км від центру столиці Росії. Про це повідомляють місцеві чиновники та пропагандистські медіа.

За словами губернатора Московської області Андрія Воробйова, уламки безпілотного літального апарата нібито влучили в житловий будинок.

Внаслідок цього сталося загоряння в одній із квартир на 17-му поверсі – площа пожежі сягнула близько 20 кв. м. З будівлі евакуювали приблизно 100 людей.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила два безпілотники, які летіли на столицю.

Через атаку в аеропортах "Внуково" та "Шереметьєво" ввели план "Килим". Там тимчасово обмежили посадку та виліт літаків, заявив представник Росавіації Артем Кореняко.

Водночас у Міноборони Росії заявили, у ніч на 24 червня було нібито знищено або перехоплено 20 українських безпілотників:

← 14 над Курською областю,

← два над Московським регіоном,

← по одному над Бєлгородською, Брянською, Орловською та Смоленською областями.