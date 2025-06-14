Два регіони Росії заявили про дронову атаку. Уражено хімічні підприємства – відео
У ніч проти 14 червня невідомі безпілотники атакували Ставропольський край та Самарську область країни-агресора, ймовірно, уразивши два хімічних підприємства. Про це повідомляє російська воєнна пропаганда та місцеві чиновники.
Губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров підтвердив дронову атаку на регіон, заявивши про "падіння уламків у промзоні міста Невинномиськ.
За даними російських ресурсів, могло бути уражено хімічне підприємство "Невинномисський Азот", розташоване у Ставропольському краї. Завод є найбільшим виробником азотних добрив і аміаку в Росії.
Канал ВЧК-ОГПУ, наближений до силовиків країни-агресора, опублікував фото зсередини підприємства після дронової атаки. Він зазначив, що місцеві жителі відчувають "неприємний запах".
У Самарській області також пошкоджено хімзавод.
"Шановні мешканці Самарської області, сьогодні вночі була здійснена спроба атаки БпЛА одного з промислових підприємств Новокуйбишевська", – написав губернатор В'ячеслав Федорищев.
За словами місцевих, було атаковано ТОВ "Новокуйбишевський завод каталізаторів" – найбільше спеціалізоване підприємство з виробництва каталізаторів для перероблювання та нафтохімії.
- У ніч проти 11 червня Сили оборони уразили Тамбовський пороховий завод.
- 12 червня Сили оборони уразили у Московській області завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки – підприємство "Резонит".