Два регіони Росії заявили про дронову атаку. Уражено хімічні підприємства – відео

У ніч проти 14 червня було атаковано "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї та "Новокубишевський завод каталізаторів" у Самарській області

Невинномиський Азот (Фото: сайт підприємства)

У ніч проти 14 червня невідомі безпілотники атакували Ставропольський край та Самарську область країни-агресора, ймовірно, уразивши два хімічних підприємства. Про це повідомляє російська воєнна пропаганда та місцеві чиновники.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров підтвердив дронову атаку на регіон, заявивши про "падіння уламків у промзоні міста Невинномиськ.

За даними російських ресурсів, могло бути уражено хімічне підприємство "Невинномисський Азот", розташоване у Ставропольському краї. Завод є найбільшим виробником азотних добрив і аміаку в Росії.

Канал ВЧК-ОГПУ, наближений до силовиків країни-агресора, опублікував фото зсередини підприємства після дронової атаки. Він зазначив, що місцеві жителі відчувають "неприємний запах".

У Самарській області також пошкоджено хімзавод.

"Шановні мешканці Самарської області, сьогодні вночі була здійснена спроба атаки БпЛА одного з промислових підприємств Новокуйбишевська", – написав губернатор В'ячеслав Федорищев.

За словами місцевих, було атаковано ТОВ "Новокуйбишевський завод каталізаторів" – найбільше спеціалізоване підприємство з виробництва каталізаторів для перероблювання та нафтохімії.