Зеленський: Росію не можна схилити до миру вмовлянням, треба нафту по $30

Президент звернувся до учасників міжнародного форуму Globsec, який проходить у Чехії, із закликом посилити тиск на Росію

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту підтримати посилення антиросійських санкцій, спрямованих на скорочення фінансових можливостей Росії для ведення війни. Зокрема, знизити вартість російської нафти до $30 за барель. Про це він заявив під час виступу на 20-му міжнародному форумі Globsec у Празі.

За словами Зеленського, схилити Росію до миру можна лише спільним тиском.

"Нам слід бути реалістами щодо тих, хто приніс війну у Європу. Росію не можна схилити до миру вмовлянням. Але є форми тиску, здатні зашкодити тим, хто за цим стоїть", – заявив він.

Президент закликав країни-учасниці форуму підтримати посилення санкцій проти Росії, що спрямовано на значне скорочення нафтових доходів і фінансових можливостей Росії.

"Якщо російська нафта продаватиметься не дорожче 30 доларів за барель, то Москва раптом зазвучить миролюбно. І ми маємо перекрити всі лазівки, які дають змогу фінансувати російський федеральний бюджет", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що до економічного тиску мають долучитися не лише країни Європи.

"Політична ізоляція – це коли всі чітко дотримуються правил. А правила – що не тільки Європа, але й Глобальний Південь: Китай, Бразилія, Індія тощо – не займаються з Росією економічними відносинами, не балансують між нами і Росією, а змушують Росію припинити вогонь", – заявив Зеленський.

Президент додав, що поки залучення цих країн до мирного процесу і тиск з їхнього боку на Росію відсутні.