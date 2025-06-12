Зеленский: Россию нельзя склонить к миру увещеваниями, надо нефть по $30

Президент обратился к участникам проходящего в Чехии международного форума Globsec с призывом усилить давление на Россию

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество поддержать ужесточение антироссийских санкций, направленных на сокращение финансовых возможностей России для ведения войны. В частности, снизить стоимость российской нефти до $30 за баррель. Об этом он заявил во время выступления на 20-м международном форуме Globsec в Праге.

По словам Зеленского, склонить Россию к миру можно только общим давлением.

"Нам следует быть реалистами в отношении тех, кто принес войну в Европу. Россию нельзя склонить к миру увещеваниями. Но есть формы давления, способные повредить тем, кто за этим стоит", – заявил он.

Президент призвал страны-участницы форума поддержать ужесточение санкций против России, что направлено на значительное сокращение нефтяных доходов и финансовых возможностей России.

"Если российская нефть будет продаваться не дороже 30 долларов за баррель, то Москва вдруг зазвучит миролюбиво. И мы должны перекрыть все лазейки, позволяющие финансировать российский федеральный бюджет", – сказал Зеленский.

Он отметил, что к экономическому давлению должны присоединиться не только страны Европы.

"Политическая изоляция – это когда все четко соблюдают правила. А правила – что не только Европа, но и Глобальный Юг: Китай, Бразилия, Индия и т.д. – не занимаются с Россией экономическими отношениями, не балансируют между нами и Россией, а заставляют Россию прекратить огонь", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что пока вовлечение этих стран в мирный процесс и давление с их стороны на Россию отсутствуют.