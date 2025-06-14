Два региона России заявили о дроновой атаке. Поражены химические предприятия – видео

В ночь на 14 июня были атакованы "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае и "Новокубышевский завод катализаторов" в Самарской области

Невинномысский Азот (Фото: сайт предприятия)

В ночь на 14 июня неизвестные беспилотники атаковали Ставропольский край и Самарскую область страны-агрессора, вероятно, поразив два химических предприятия. Об этом сообщает российская военная пропаганда и местные чиновники.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил дроновую атаку на регион, заявив о "падении обломков в промзоне города Невинномысск."

По данным российских ресурсов, могло быть поражено химическое предприятие "Невинномысский Азот", расположенное в Ставропольском крае. Завод является крупнейшим производителем азотных удобрений и аммиака в России.

Канал ВЧК-ОГПУ, близкий к силовикам страны-агрессора, опубликовал фото изнутри предприятия после дроновой атаки. Он отметил, что местные жители ощущают "неприятный запах".

В Самарской области также поврежден химзавод.

"Уважаемые жители Самарской области, сегодня ночью была предпринята попытка атаки БпЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска", – написал губернатор Вячеслав Федорищев.

По словам местных, атаковано ООО "Новокуйбышевский завод катализаторов" – крупнейшее специализированное предприятие по производству катализаторов для переработки и нефтехимии.