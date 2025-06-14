Два региона России заявили о дроновой атаке. Поражены химические предприятия – видео
В ночь на 14 июня неизвестные беспилотники атаковали Ставропольский край и Самарскую область страны-агрессора, вероятно, поразив два химических предприятия. Об этом сообщает российская военная пропаганда и местные чиновники.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил дроновую атаку на регион, заявив о "падении обломков в промзоне города Невинномысск."
По данным российских ресурсов, могло быть поражено химическое предприятие "Невинномысский Азот", расположенное в Ставропольском крае. Завод является крупнейшим производителем азотных удобрений и аммиака в России.
Канал ВЧК-ОГПУ, близкий к силовикам страны-агрессора, опубликовал фото изнутри предприятия после дроновой атаки. Он отметил, что местные жители ощущают "неприятный запах".
В Самарской области также поврежден химзавод.
"Уважаемые жители Самарской области, сегодня ночью была предпринята попытка атаки БпЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска", – написал губернатор Вячеслав Федорищев.
По словам местных, атаковано ООО "Новокуйбышевский завод катализаторов" – крупнейшее специализированное предприятие по производству катализаторов для переработки и нефтехимии.
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