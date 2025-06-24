Беспилотники атаковали город в 20 км от центра Москвы – фото, видео

Московскую область в ночь на 24 июня атаковали беспилотники, некоторые летели на столицу России

Иллюстративное фото (Фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 24 июня беспилотники атаковали Подмосковье, в частности под атакой оказался город Красногорск, который находится в 20 км от центра столицы России. Об этом сообщают местные чиновники и пропагандистские медиа.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, обломки беспилотного летательного аппарата якобы попали в жилой дом.

В результате произошло возгорание в одной из квартир на 17-м этаже – площадь пожара достигла около 20 кв. м. Из здания эвакуировали около 100 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила два летевших на столицу беспилотника.

Из-за атаки в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" ввели план "Ковёр". Там временно ограничили посадку и вылет самолетов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В то же время в Минобороны России заявили, что в ночь на 24 июня были якобы уничтожены или перехвачены 20 украинских беспилотников:

← 14 над Курской областью,

← два над Московским регионом,

← по одному над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.