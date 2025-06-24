Беспилотники атаковали город в 20 км от центра Москвы – фото, видео
В ночь на 24 июня беспилотники атаковали Подмосковье, в частности под атакой оказался город Красногорск, который находится в 20 км от центра столицы России. Об этом сообщают местные чиновники и пропагандистские медиа.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, обломки беспилотного летательного аппарата якобы попали в жилой дом.
В результате произошло возгорание в одной из квартир на 17-м этаже – площадь пожара достигла около 20 кв. м. Из здания эвакуировали около 100 человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила два летевших на столицу беспилотника.
Из-за атаки в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" ввели план "Ковёр". Там временно ограничили посадку и вылет самолетов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В то же время в Минобороны России заявили, что в ночь на 24 июня были якобы уничтожены или перехвачены 20 украинских беспилотников:
← 14 над Курской областью,
← два над Московским регионом,
← по одному над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.
- 6 июня сообщалось, что в России горели нефтебаза, военный завод и аэродром в результате ночной атаки.
- 14 июня два региона России заявили о дроновой атаке, в результате которой были поражены химические предприятия.
- 16 июня взрывы раздавались также в Орловской области России, в том числе в районе нефтебазы в городе Орел.