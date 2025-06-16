Российский Орел оказался под атакой беспилотников: видео ударов

Орловская область РФ (Иллюстративное фото: wikipedia)

В Орловской области в ночь на 16 мая якобы были слышны взрывы, в частности в районе нефтебазы в городе Орел. Местные Telegram-каналы утверждают, что регион атаковали дроны.

По информации пропагандистских Telegram-каналов, в области прогремело от 10 до 13 взрывов, якобы работала противовоздушная оборона. Также местные утверждают, что видели несколько вспышек в районе нефтебазы.

В Минобороны России заявили, что над Орловской областью якобы "перехвачены и уничтожены" 11 БпЛА. В то же время губернатор области Андрей Клычков и городской голова Орла Юрий Парахин никак не прокомментировали ночные происшествия.