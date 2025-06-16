Російський Орел опинився під атакою безпілотників: відео ударів

Орловська область РФ (Ілюстративне фото: wikipedia)

В Орловській області в ніч на 16 травня нібито було чути вибухи, зокрема в районі нафтобази у місті Орел. Місцеві Telegram-канали стверджують, що регіон атакували дрони.

За інформацією пропагандистських Telegram-каналів, в області пролунало від 10 до 13 вибухів, нібито працювала протиповітряна оборона. Також місцеві стверджують, що бачили кілька спалахів у районі нафтобази.

У Міноборони Росії заявили, що над Орловською областю нібито "перехоплено та знищено" 11 БпЛА. Водночас губернатор області Андрій Кличков та міський голова Орла Юрій Парахін ніяк не прокоментували нічні події.