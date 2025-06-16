Російський Орел опинився під атакою безпілотників: відео ударів
В Орловській області в ніч на 16 травня нібито було чути вибухи, зокрема в районі нафтобази у місті Орел. Місцеві Telegram-канали стверджують, що регіон атакували дрони.
За інформацією пропагандистських Telegram-каналів, в області пролунало від 10 до 13 вибухів, нібито працювала протиповітряна оборона. Також місцеві стверджують, що бачили кілька спалахів у районі нафтобази.
У Міноборони Росії заявили, що над Орловською областю нібито "перехоплено та знищено" 11 БпЛА. Водночас губернатор області Андрій Кличков та міський голова Орла Юрій Парахін ніяк не прокоментували нічні події.
- 6 червня повідомлялося, що в Росії горіли нафтобаза, військовий завод та аеродром внаслідок нічної атаки.
- 14 червня два регіони Росії заявили про дронову атаку в результаті якої були уражені хімічні підприємства.