В Крыму СБУ уничтожила три вертолета и "Панцирь-С1" оккупантов – видео
Иллюстративное фото: СБУ

В ночь с 27 на 28 июня Служба безопасности Украины нанесла удар беспилотниками по военному аэродрому "Кировское" в временно оккупированном Крыму – уничтожены три вертолета и комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", сообщили в спецслужбе. Собеседник LIGA.net в СБУ предоставил видео операции.

Были нанесены огневые удары по местам дислокации авиации, средствам ПВО, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным беспилотникам россиян, сообщили в СБУ.

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По ее данным, уничтожены многоцелевые и ударные вертолеты Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

В течение ночи на аэродроме произошла вторичная детонация, отметили в спецслужбе.

Собеседник LIGA.net в ведомстве предоставил видео с этой спецоперации:

Расстояние от временно оккупированного аэродрома "Кировское" до линии фронта составляет приблизительно 250 километров.

"Кировское" на карте Deestate (белая отметка, обведенная красным)
"Кировское" на карте Deestate (белая отметка, обведенная красным)
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