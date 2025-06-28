В Крыму СБУ уничтожила три вертолета и "Панцирь-С1" оккупантов – видео
В ночь с 27 на 28 июня Служба безопасности Украины нанесла удар беспилотниками по военному аэродрому "Кировское" в временно оккупированном Крыму – уничтожены три вертолета и комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", сообщили в спецслужбе. Собеседник LIGA.net в СБУ предоставил видео операции.
Были нанесены огневые удары по местам дислокации авиации, средствам ПВО, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным беспилотникам россиян, сообщили в СБУ.
По ее данным, уничтожены многоцелевые и ударные вертолеты Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
В течение ночи на аэродроме произошла вторичная детонация, отметили в спецслужбе.
Собеседник LIGA.net в ведомстве предоставил видео с этой спецоперации:
Расстояние от временно оккупированного аэродрома "Кировское" до линии фронта составляет приблизительно 250 километров.
- 27 июня Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники нанесли удар по российскому аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области – под удар попали четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.
- В операции принимали участие СБУ, Силы специальных операций и другие компоненты Сил обороны. Служба безопасности заявила, что два Су-34 были уничтожены, еще два самолета получили повреждения.
- 28 июня источник LIGA.net в военной разведке сообщил, что ударные дроны ГУР атаковали военные объекты в Брянске.