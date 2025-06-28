В Крыму СБУ уничтожила три вертолета и "Панцирь-С1" оккупантов – видео

В течение ночи на аэродроме произошла вторичная детонация, отметили в спецслужбе

Иллюстративное фото: СБУ

В ночь с 27 на 28 июня Служба безопасности Украины нанесла удар беспилотниками по военному аэродрому "Кировское" в временно оккупированном Крыму – уничтожены три вертолета и комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", сообщили в спецслужбе. Собеседник LIGA.net в СБУ предоставил видео операции.

Были нанесены огневые удары по местам дислокации авиации, средствам ПВО, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным беспилотникам россиян, сообщили в СБУ.