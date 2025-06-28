У Криму СБУ знищила три гелікоптери і "Панцирь-С1" окупантів – відео

Впродовж ночі на летовищі відбувалась вторинна детонація, зауважили в спецслужбі

Ілюстративне фото: СБУ

У ніч з 27 на 28 червня Служба безпеки України безпілотниками вдарила по військовому аеродрому "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму – знищено три гелікоптери та комплекс протиповітряної оборони "Панцирь-С1", повідомили у спецслужбі. Співрозмовник LIGA.net в СБУ надав відео операції.

Завдано вогневого ураження по місцях дислокації авіації, засобах ППО, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних безпілотниках росіян, зазначили в СБУ.

За її даними, знищено багатоцільові та ударні гелікоптери Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

Впродовж ночі на летовищі відбувалась вторинна детонація, зауважили в спецслужбі.

Співбесідник LIGA.net у відомстві надав відео з цієї спецоперації:

Відстань від тимчасово окупованого аеродрому "Кіровське" до лінії фронту – приблизно 250 кілометрів.

"Кіровське" на мапі Deestate (біла позначка, обведена червоним)

27 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники уразили російський аеродром "Маринівка" у Волгоградській області – під удар потрапили чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34.

В операції взяли участь СБУ, Сили спецоперацій та інші складові Сил оборони. Служба Безпеки заявила, що два Су-34 вдалося знищити, ще два літаки пошкоджено.

28 червня співрозмовець LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що ударні дрони ГУР атакували військові об’єкти у Брянську.