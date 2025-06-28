У Криму СБУ знищила три гелікоптери і "Панцирь-С1" окупантів – відео
Ілюстративне фото: СБУ

У ніч з 27 на 28 червня Служба безпеки України безпілотниками вдарила по військовому аеродрому "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму – знищено три гелікоптери та комплекс протиповітряної оборони "Панцирь-С1", повідомили у спецслужбі. Співрозмовник LIGA.net в СБУ надав відео операції.

Завдано вогневого ураження по місцях дислокації авіації, засобах ППО, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних безпілотниках росіян, зазначили в СБУ.

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За її даними, знищено багатоцільові та ударні гелікоптери Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

Впродовж ночі на летовищі відбувалась вторинна детонація, зауважили в спецслужбі.

Співбесідник LIGA.net у відомстві надав відео з цієї спецоперації:

Відстань від тимчасово окупованого аеродрому "Кіровське" до лінії фронту – приблизно 250 кілометрів.

"Кіровське" на мапі Deestate (біла позначка, обведена червоним)
"Кіровське" на мапі Deestate (біла позначка, обведена червоним)
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