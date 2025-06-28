Генштаб підтвердив удар ГУР по складах боєприпасів на Брянщині

Військові підтверджують ураження 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення та пожежу на його території

Ілюстративне фото: ГУР

Бійці Головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили склади боєприпасів у Брянській області Росії, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, йдеться про удар по складах 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони).

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Військові підтверджують ураження цього об'єкта та пожежу на його території.

Результати атаки уточнюються.

Вищезазначений 1060 Центр розташований у Брянську, відстань від українського кордону до нього – близько 100 кілометрів:

1060 Центр на мапі Deepstate (біла позначка, обведена червоним)

Мапа: Deepstate

Раніше вранці про атаку повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці, російські медіа повідомляли, що у місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї.