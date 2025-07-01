За атакой на ижевский "Купол" стояла СБУ: подробности ударов от источника

Дроны поразили завод, который производит зенитные ракетные комплексы "Тор" и "Оса", а также беспилотники для российской армии

Завод "Купол" в Ижевске (Фото: пропагандистские СМИ)

1 июля дальнобойные дроны Службы безопасности Украины нанесли удар по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода "Купол", расположенного в Республике Удмуртия. Расстояние до цели – более 1300 километров. Об этом LIGA.net сообщили источники в СБУ.

Это предприятие выполняет заказы Министерства обороны России. В частности, оно специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Оса".

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Также завод является разработчиком ударных беспилотников "Гарпия". Он находится под международными санкциями как объект российского военно-промышленного комплекса.

Зафиксировано как минимум два попадания дронов СБУ в корпуса завода, после чего вспыхнул пожар.

"СБУ продолжает наносить удары по предприятиям ВПК РФ, работающим на войну против Украины, с хирургической точностью. Каждая такая спецоперация снижает наступательный потенциал врага, нарушает цепочки военного производства и демонстрирует: даже в глубоком тылу России нет безопасных зон для ее военной инфраструктуры", – отметил собеседник в СБУ.

Утром 1 июля поступили сообщения о взрыве в городе Ижевск. Позже глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников.

Ранее в аэропорту Ижевска были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов "в целях обеспечения безопасности".

Глава Удмуртии также сообщил, что в результате атаки есть погибшие и тяжелораненые. Однако точное число он не назвал.