За атакой на ижевский "Купол" стояла СБУ: подробности ударов от источника
1 июля дальнобойные дроны Службы безопасности Украины нанесли удар по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода "Купол", расположенного в Республике Удмуртия. Расстояние до цели – более 1300 километров. Об этом LIGA.net сообщили источники в СБУ.
Это предприятие выполняет заказы Министерства обороны России. В частности, оно специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Оса".
Также завод является разработчиком ударных беспилотников "Гарпия". Он находится под международными санкциями как объект российского военно-промышленного комплекса.
Зафиксировано как минимум два попадания дронов СБУ в корпуса завода, после чего вспыхнул пожар.
"СБУ продолжает наносить удары по предприятиям ВПК РФ, работающим на войну против Украины, с хирургической точностью. Каждая такая спецоперация снижает наступательный потенциал врага, нарушает цепочки военного производства и демонстрирует: даже в глубоком тылу России нет безопасных зон для ее военной инфраструктуры", – отметил собеседник в СБУ.
Утром 1 июля поступили сообщения о взрыве в городе Ижевск. Позже глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников.
Ранее в аэропорту Ижевска были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов "в целях обеспечения безопасности".
Глава Удмуртии также сообщил, что в результате атаки есть погибшие и тяжелораненые. Однако точное число он не назвал.
- 15 июня Генштаб сообщал, что Украина нанесла удар по заводу по производству дронов в городе Елабуга, Татарстан. Это более чем в 1000 км от Украины.
- 23 июня глава СБУ рассказал подробности операции "Паутина" по поражению российских военных аэродромов в тылу. По его словам, пришлось даже дать взятку российским таможенникам.