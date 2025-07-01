За атакою на іжевський "Купол" стояла СБУ: деталі далекобійних ударів від джерела
1 липня далекобійні дрони Служби безпеки України завдали удару по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу "Купол", що розташований у республіці Удмуртія. Відстань до цілі – понад 1300 кілометрів. Про це LIGA.net повідомили співрозмовники в СБУ.
Це підприємство виконує замовлення Міноборони Росії. Зокрема воно спеціалізується на виготовленні зенітно-ракетних комплексів "Тор" та "Оса".
Також завод є розробником ударних безпілотників "Гарпія". Він перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військово-промислового комплексу.
Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу, після чого спалахнула пожежа.
"СБУ з хірургічною точністю продовжує завдавати ударів по підприємствах ВПК РФ, які працюють на війну проти України. Кожна така спецоперація знижує наступальний потенціал ворога, порушує ланцюги військового виробництва та демонструє: навіть у глибокому тилу Росії немає безпечних зон для її військової інфраструктури", – зазначив співрозмовник в СБУ.
Вранці 1 липня повідомлялось, що в місті Іжевськ пролунав вибух. Згодом очільник Удмуртії Олександр Бречалов підтвердив, що одне з підприємств в Іжевську зазнало атаки безпілотників.
Перед цим в аеропорту Іжевська ввели тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків "із метою забезпечення безпеки".
Очільник Удмуртії також повідомив, що внаслідок атаки є загиблі та тяжкопоранені. Проте точну кількість він не озвучив.
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