Украина начала использовать дроны-перехватчики во время одной из самых масштабных атак

Новую массированную комбинированную атаку России отражали, в частности, и дроны-перехватчики. Зеленский сообщил о "десятках" сбиваний

Фото: ГСЧС

В ночь на 4 июля для отражения одной из самых масштабных российских воздушных атак Украина использовала помимо традиционных средств дроны-перехватчики. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский

"Это был один из самых масштабных воздушных ударов, демонстративно значительный и циничный. Всего 550 целей, из них как минимум 330 – российско-иранские "шахеды", также были применены ракеты, в том числе баллистические", – сообщил президент.

Именно столица была главной целью российского удара.

Украинским воинам удалось сбить 270 воздушных целей, еще 208 дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

"Начали работать дроны-перехватчики – десятки сбитых целей. Мы делаем все, чтобы развивать это направление защиты наших городов. И очень важно, чтобы сохранялась поддержка партнеров в защите от баллистики. Patriot и ракеты к ним – это реальные защитники жизни", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что первые воздушные тревоги начались почти одновременно с началом обсуждения в медиа телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор. Только около 09:00 сегодняшнего дня в Киеве была отменена воздушная тревога. Тяжелая, бессонная ночь", – написал президент.

Помимо Киева от российской атаки пострадали также Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области. Зафиксировано множество мест падения обломков дронов и ракет, есть и прямые попадания.