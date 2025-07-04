Украина начала использовать дроны-перехватчики во время одной из самых масштабных атак
В ночь на 4 июля для отражения одной из самых масштабных российских воздушных атак Украина использовала помимо традиционных средств дроны-перехватчики. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский
"Это был один из самых масштабных воздушных ударов, демонстративно значительный и циничный. Всего 550 целей, из них как минимум 330 – российско-иранские "шахеды", также были применены ракеты, в том числе баллистические", – сообщил президент.
Именно столица была главной целью российского удара.
Украинским воинам удалось сбить 270 воздушных целей, еще 208 дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
"Начали работать дроны-перехватчики – десятки сбитых целей. Мы делаем все, чтобы развивать это направление защиты наших городов. И очень важно, чтобы сохранялась поддержка партнеров в защите от баллистики. Patriot и ракеты к ним – это реальные защитники жизни", – подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что первые воздушные тревоги начались почти одновременно с началом обсуждения в медиа телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
"Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор. Только около 09:00 сегодняшнего дня в Киеве была отменена воздушная тревога. Тяжелая, бессонная ночь", – написал президент.
Помимо Киева от российской атаки пострадали также Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области. Зафиксировано множество мест падения обломков дронов и ракет, есть и прямые попадания.
- В июне главком ВСУ Сырский сообщал, что эффективность дронов-перехватчиков "шахедов" составляет 70% – это почти вдвое больше, чем у мобильных огневых групп. В то же время последние все еще не утратили актуальности, а для перехватчиков не хватает РЛС.
- Украина масштабирует потенциал в изготовлении дронов, в частности перехватчиков. Зеленский уже дал несколько поручений.
- 3 июля Зеленский сообщил, что Украина и США намерены подписать договор о совместном производстве дронов, в том числе и перехватчиков.