Украина и США будут совместно производить дроны. В том числе и перехватчики
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Украина и США намерены подписать соглашение о совместном производстве дронов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время визита в Данию.

По его словам, речь идет о копродакшене.

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"Будет несколько компаний. Они сосредоточатся прежде всего на дронах различного типа, но самое главное – это этот год и следующий. В этом году – сотни тысяч. А в следующем году – будет увеличение", – сказал президент.

По словам Зеленского, основным компонентом являются дроны-перехватчики, что уже себя зарекомендовали. Благодаря им Украина рассчитывает сбивать российские "шахеды" в большом количестве.

"Это хороший старт для работы в этом направлении. Также мы договорились с коллегами о том, что некоторые наши производства смогут получить доступ к соответствующим технологиям. Это может ускорить возможность увеличения производства", – подчеркнул президент.

3 июля Минобороны заключило меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве с американской компанией Swift Beat. Подписали документ министр обороны Рустем Умеров и главный исполнительный директор компании Эрик Шмидт в присутствии президента Зеленского.

Владимир ЗеленскийОПКдроны-перехватчики