Украина и США будут совместно производить дроны. В том числе и перехватчики
Украина и США намерены подписать соглашение о совместном производстве дронов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время визита в Данию.
По его словам, речь идет о копродакшене.
"Будет несколько компаний. Они сосредоточатся прежде всего на дронах различного типа, но самое главное – это этот год и следующий. В этом году – сотни тысяч. А в следующем году – будет увеличение", – сказал президент.
По словам Зеленского, основным компонентом являются дроны-перехватчики, что уже себя зарекомендовали. Благодаря им Украина рассчитывает сбивать российские "шахеды" в большом количестве.
"Это хороший старт для работы в этом направлении. Также мы договорились с коллегами о том, что некоторые наши производства смогут получить доступ к соответствующим технологиям. Это может ускорить возможность увеличения производства", – подчеркнул президент.
3 июля Минобороны заключило меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве с американской компанией Swift Beat. Подписали документ министр обороны Рустем Умеров и главный исполнительный директор компании Эрик Шмидт в присутствии президента Зеленского.
- В июне главнокомандующий ВСУ Сырский сообщал, что эффективность дронов-перехватчиков "шахедов" составляет 70% – это почти вдвое больше, чем у мобильных огневых групп. В то же время последние всё ещё не утратили актуальности, а для перехватчиков не хватает РЛС, отмечал командующий.
- Министр обороны Умеров сообщал, что Украина обладает возможностями для производства 4 миллионов дронов в год. Позже в Минобороны заявили, что возможно производство и 10 млн дронов в год.
- Президент заявил, что Украина наращивает потенциал в производстве дронов, в том числе перехватчиков. Уже даны несколько поручений.