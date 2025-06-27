Умеров: Дальнобойных операций Сил обороны будет больше

Уже принято решение увеличить количество операций в несколько раз

Рустем Умеров (Фото: страница в Facebook)

Дальнобойные операции против России будут продолжаться. В 2024 году Украина разработала план системных ударов, сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает корреспондент LIGA.net.

Также в прошлом году Украина заключила контракты на поставку нескольких десятков тысяч дальнобойных дронов (deepstrike). Это позволило регулярно наносить высокоточные удары по критическим целям в тылу противника.

"Все поставки дронов осуществляются по графику, а выполнение операций проводится ежедневно в соответствии с утвержденными планами", – отметил Умеров.

Несколько недель назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз. В связи с этим готовится заключение контрактов на закупку десятков тысяч новых дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов, сообщил министр.